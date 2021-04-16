Известный советский, азербайджанский режиссер, сценарист и актер, народный артист Азербайджанской ССР, профессор Эльдар Гулиев (Кулиев) скончался 16 апреля в Баку
Артисту было 80 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на национальный Союз кинематографистов.
В день рождения, когда артисту исполнилось 80 лет, его забрала скорая. Кулиева госпитализировали, а уже через месяц выписали. Однако вскоре состояние режиссера ухудшилось, и ему снова понадобилась госпитализация. Его забрали в больницу 9 апреля.
Эльдар Кулиев (не следует путать с российским режиссером и сценаристом Эльдаром Кулиевым, скончавшимся в 2017 году) родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960-1966 годах учился на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания института работал на "Азербайджанфильме".
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Как режиссер он дебютировал в 1969 году с психологической драмой по сценарию Рустами Ибрагимбекова "В этом южном городе". Далее были фильмы "Счастья вам, девочки" с Еленой Чухрай, женой Павла Чухрая, "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Легенда Серебряного озера" и другие.
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