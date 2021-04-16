Муж знаменитой украинской балерины и судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар показал поклонникам свои слабости
Как сообщает Politeka.net, танцор балета Александр Стоянов поделился в своем Инстаграм новым постом, в котором показал яркие кадры с отдыха на Шри-Ланке, куда он улетел со своей звездной женой.
Танцор признался, что на роскошном курорте встретил сразу две своих слабости.
«Две мои слабости в одном посте: «сногсшибательные» волны на диком пляже и высокая кухня Relais & Châteaux и это всё в нашем отеле», - написал Стоянов.
Он решил рассказать своим поклонникам об авторской кухне, которой наслаждается на отдыхе.
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«Здесь все ингредиенты местного производства, их виды и сорта перекликаются с историей локации и каждый уголок: от отеля до последнего ингредиента в салате держит тебя в этой атмосфере», - подчеркнул танцор.
Он также поделился снимками, на которых позирует в плавках на берегу океана. На одном из таких фото Стоянов встал на руки на фоне разбивающихся о камень волн.
Кроме того, муж Кухар показал те самые блюда, которые его так сильно впечатлили на отдыхе. Судя по всему, Шри-Ланка произвела на него сильное впечатление.
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