Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в эффектном красном платье устроила съемку прямо на столе

Знаменитость прославилась много лет назад именно благодаря страстным танцам, которыми так гордилась и занималась многие годы. Даже теперь, в 51-год певица, актриса и с недавних пор – владелица косметического бренда не забывает о своем любимом занятии. Пару раз в неделю Лопес по-прежнему ходит на тренировки и занимается спортивными танцами.

Как можно заметить, благодаря физическим нагрузкам, фигура Лопес в отменной форме. И сама Дженнифер не собирается прятать достоинства в ближайшие годы. В красном наряде с довольно внушительным вырезом на бедре и достающим чуть ли не до самой талии, певица выглядела действительно роскошно.

Красные высокие сапоги, яркий макияж и даже маникюр с красным лаком на ногтях превратили Дженнифер в страстную диву, позирующую перед фотографом прямо на столе для бильярда. По мнению поклонников, с правильно подобранным макияжем звезда выглядит на целых двадцать лет моложе.

Также сама звезда, перед тем, как уехать по делам, сделала несколько кадров из машины. Причем не забыла сверкнуть идеальным лицом с заметным нюдовым макияжем и множеством украшений из золота. Довольно массивные аксессуары идеально дополнили ее лук «львицы».

«Боже, какая красивая; Ты лучший кумир в мире Королева !! Люблю тебя счастливых выходных !! ❤; Почему ты такая прекрасная!!; люблю тебя так сильно; ваши волосы всегда разные, что скрываете?; ✌🏼 & 💖 нашей королеве хорошо; В последнее время мои любимые фото, когда ты это делаешь 😗✌🏻; Мне нравится, как тебе комфортно в собственном теле», - отвечают в сети.

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