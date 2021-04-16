Маша Ефросинина, телеведущая, которая стала тренером "Лиги смеха" разместила несколько фото в пустом зрительном зале, напомнив о карантинных ограничениях
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм разместила несколько фото, на которых позировала в пустом зрительном зале. Маша таким образом напомнила, что продолжение "Лиги смеха" будет сниматься в пустом зале без зрителей, так решили продюсеры шоу.
"Сегодня вы впервые увидите, как выглядит Лига смеха без зрителей в зале...
Судить вам, как всегда, но скажу честно - это оооочень необычный опыт! Ладно я, сиротка-тренер, не играю😩Но командам-полуфиналистам было нереально тяжело... Зато я в очередной раз убедилась, что артист ради творчества способен расширять свои границы! Ребятам желаю удачи, а вам интересного просмотра!", - написала Маша.
Поклонники сразу отреагировали на фотографии знаменитости, ведь известно, что телеведущая любит стильно одеваться.
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Они засыпали телеведущую комплементами и лестными словами, как в адрес наряда телеведущей, так и как как очаровательной девушке:
"Маша, вы отлично вписались в жюри! И это не простой комплимент! Здорово, что вас пригласили на шоу! А опыт...ну таковы реалии. К ним частично уже все привыкли. Главное, вам кайфонуть и нам получить через экран то же удовольствие!", "Ради творчества мы на многое готовы!😍😍 это я вам как артист говорю 😅😌", "Шикарная❤️", "Очень выразительное и стильное фото!", - написали восторженные фанаты.
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