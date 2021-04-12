Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала несподіваним тренером "Ліги Сміху" здивувала українців, попросивши вибрати вбрання для себе

Як передає Politeka.net, в своєму Instagram 41-річна Єфросиніна розмістила кілька фотографій в різних нарядах, в яких знімалася в ефірах "Ліги сміху". Вона попросила українців вибрати той, який їм припав більше до душі. А також розповіла, що придумали продюсери шоу.

"Після вимушеної паузи через локдауну, продюсерами "Ліги сміху" було прийнято рішення продовжити зйомки Битви титанів", - написала телеведуча. Вона підтримує подібне рішення: "Справедливо, адже дати можливість командам дійти до фіналу і виграти мільйон! Ну, і звичайно, фанатам команд побачити логічне завершення змагання кращих гравців!",- заявила Єфросиніна.

Однак телеведуча уточнила, що запис буде проходити без глядачів у залі, а для артистів це ускладнює виступ в рази. "Але зате фіналу бути🤞 З цього приводу, напишіть мені в коментах, який наряд з минулих ігор вам більше всіх припав до душі😉", - здивувала Маша пропозицією вибрати для фіналу їй вбрання.

"Маша, ну не можна бути красивою такою 😍", "Складно вибрати красиве з красивого", "Як ти прекрасна, та ти проста супер, так і хочеться тебе обійняти", "Червона сукня", "Всі образи прекрасні! Але мій фаворит 6", "Ось повністю чорні луки не люблю, а решта вогонь🔥 особливо платтячко ❤ ️ ", "Бордові штани і біла блузка з відкритими плечима❤️", "В облягаючих шкіряних лосинах😉, а якщо серйозно ви прекрасні у всіх нарядах!!!", "Червона сукня і зелений костюм", "Сині штани з рожевою сорочкою 🔥 🔥 🔥, хоча на вас все вбрання шикарні❤️", - шанувальники почали вибирати вбрання для фіналу.

Раніше продюсери "Ліги сміху" виступали із заявою, що через те, що з 5 квітня в Києві посилюються карантинні обмеження, при яких проведення масових заходів стає неможливим, концерт-зйомка півфіналу Битви титанів "Ліги Сміху", яка була запланована на 13 і 14 квітня, пройде без глядачів.

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