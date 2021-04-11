Відома ведуча, тренер "Ліги Сміху" Маша Єфросиніна показала ідеальний вихідний з синочком на дачі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Маша Єфросиніна, яка не так давно знову повернулася на телеекрани в якості тренера гумористичної команди в "Лізі сміху" показала кілька фото в недільний день.

Маша Єфросиніна з сином і собачкою позували прямо на сходинках, сівши під сонячні промінчики. Собака примостилася по серединці, розкривши від задоволення пащу і висунувши язик.

"Дачники", - так лаконічно назвала свої фото Маша.

Варто сказати, що дівчина нечасто публікує фото своїх дітей, тим більше, що старша дочка поїхала вчитися в Канаду. Проте кадри вийшли затишними і домашніми.

Як відомо, Єфросиніна перенесла коронавірус, і досі лікувалася від наслідків страшного китайського захворювання. Для відновлення телеведуча поділилася з українцями своїми методами-тренування йоги і вітамінні комплекси.

У коментарях до дачних фото, шанувальники засипали Машу компліментами, і жартами, щодо знаходження на дачі:

"Дружне сімейство🔥 🔥 🔥 🙂 👍", "Ви такі милі😍", "Картоплю вже посадили?", "І собакевич рот відкрив 😂❤️", "Марія, я чула, що дочка у Вас вчиться в Канаді! Не хочете сина на майбутнє до Франції за навчанням відправити?)) ",- написали шанувальники.

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