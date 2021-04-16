Украинская актриса и жена продюсера студии «Квартал 95» Александра Божкова Анна Саливанчук показала себя в одном белье перед операцией
Недавно звезда сериала «Однажды под Полтавой» сообщила, что у нее нашли шейные грыжи. На фоне ухудшения ее самочувствия и потери чувствительности в руке врачи рекомендовали ей операцию. Утром 16 апреля она поделилась новым постом в своем Инстаграм прямо перед тем, как отправиться в больницу. Об этом пишет Politeka.net.
Саливанчук перед госпитализацией поделилась снимками, на которых позировала в одном белье. При этом, ее шею фиксировал специальный бандаж. На фото актриса позирует в черном бралете и трусиках, отделанных кружевом.
«Сегодня важный день. И я готова», - подписала фото знаменитость.
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В комментариях поклонники постарались ее поддержать.
«Держись. Все будет хорошо», «Удачи», «А бельишко просто огонь», «Аня, удачи Вам! С Богом!», «Дай Бог, чтобы у Вас прошло хорошо от души», «Все будет хорошо. Ангел Хранитель рядом», - пишут люди.
Позже в Сториз Саливанчук показала, как едет в больницу. Она рассказала, что пока не знает, когда именно пройдет ее операция. Вечером она поделилась кадрами уже из своей палаты.
«Если честно, мне немного страшно. Не могу понять, правильное ли я приняла решение, что решилась на операцию», - призналась актриса.
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