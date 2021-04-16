Известная украинская актриса Наталья Денисенко рассказала, почему плакала над своей ролью в сериале «Крепостная»

Артистка решила поделиться своими мыслями о роли Ларисы в «Крепостной», которая принесла ей большую популярность. Как сообщает Politeka.net, этому Денисенко посвятила новый пост в своем Инстаграм.

Актриса призналась, что плакала, когда читала сценарий сериала.

«В случае с Ларисой из «Крепостной», я не просто читала сценарий и плакала от происходящих событий...Сейчас на чистоту! У меня бывают моменты, когда я очень страдаю из-за ролей с*чек-соблазнительниц», - призналась Денисенко.

Она отметила, что как актрисе ей хочется расти и получать более глубокие роли, однако продюсеры и режиссеры часто видят в актере определенный типаж.

Впрочем, роль Ларисы принесла Денисенко настоящее счастье.

«Лариса - это роль над которой я плакала от счастья!!! Счастье, что Тала Пристаецкая, сценаристы и команда проекта, дали мне возможность быть ТАКОЙ!!! С нетерпением жду выхода сериала на экраны, хочу увидеть получилось ли», - написала актриса.

Она также поделилась своими фото в образе Ларисы.

Поклонники тут же отреагировали на пост.

«Вы умничка и роль класс...вы супер актриса», «Жду уже выхода на экраны. Хочу видеть продолжение», «Нереально красивая», «Люблю вас за открытость и искренность», «Наталочка, вы большая умница!», - пишут люди.

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