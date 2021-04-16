Телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников яркими кадрами в стильной обновке

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и покорила Instagram. В своем микроблоге красотка собрала многомиллионную аудиторию фолловеров, которую теперь часто радует яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз звезда решила похвастаться стильной обновкой и появилась на обзор публики в пикантном образе.

Как видно, Леся сняла себя на телефон, стоя в уютной комнате у зеркала, она меняет позы, кидая томные взгляды в объектив. Перед камерой красотка появилась в стильной темной косухе с яркими надписями, которая прикрывает фигуру. Однако, штаны, юбку или даже белье, звезда, кажется, надеть забыла, так что все увидели ее упругие изгибы. Волосы телеведущей распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Никитюк написала: "Моя новая косуха. Хотя, какая разница, завтра СМИ все равно напишут, что я без трусиков". Конечно же такая публикация вызвала бурю обсуждений в комментариях, Лесю засыпают комплиментами в комментариях к фото. "Огонь", "Очень красивая", "Леся, Вы, как всегда, прекрасны", "Красота!", "Ой, как красиво", "Красивая очень", "Такая стильная", "Прекрасная Леся", "Ты всегда на высоте", "Леся, ты супер", "Срамота", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Похудевшая Леся Никитюк дала заглянуть в свое декольте придирчивой красотке: "Сделала...".

Как сообщала Politeka, Никитюк без белья и штанов раскрепостилась на полу, впечатлив одним кадром: "Боже, какая цветущая".

Также Politeka писала, Никитюк не стала скромничать, поразив внешним видом в компании наряженного Дзидзьо: "Какие девочки".