"Променял бы все сейчас на поездку к морю"

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук откровенно признался, что мечтает все бросить и отправиться на море

Ведущий шоу "Маска" поделился новым постом в своем Инстаграм, в котором рассказал о своей мечте. Об этом пишет Politeka.net. В нем Остапчук рассказал, что сейчас его одолевает непреодолимое желание отправиться к морю. А так как в Украине сейчас еще явно не сезон для пляжного отдыха, для этого ему придется покинуть страну.

«Хочется на море срочно, а не вот это вот все. Ставь + в комментах, если променял бы все сейчас на поездку к морю, а если ты сейчас на море - не раздражай», - написал ведущий.

Он также поделился своим фото с прошлого отдыха на Мальдивах. На снимке ведущий в шортах, легкой рубашке и летней шляпе выглядит довольным жизнью на фоне пальм и песка.

Судя по всему, на мысли об отдыхе Остапчука вдохновил недавний пост его жены, Кристины Горняк, которая пожаловалась на апрельскую погоду в Украине.

«Срочно менять погоду/климат. Поехали на море?», - написал в комментариях к публикации ведущий.

На это его жена ответила: «Очень срочно!».

Подписчики Остапчука также согласились с его мыслями.

«ооочень хочу на море. Не была там два года», «Конечно, уже в отпуск и на море», «Супер фото», «Вовчик, ты как мулат прям», - пишут люди.

Напомним, новая жена Остапчука устроила ему проверку, результат поражает: «Что это такое вообще?».

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