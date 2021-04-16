Ведущий шоу «Холостяк» и «Холостячка» Евгений Решетник показал своего подросшего старшего сына, похваставшись радостным событием в семье

Как сообщает Politeka.net, шоумен поделился новым постом в своем Инстаграм. Он был посвящен радостному событию в семье Решетника – дню рождению их с женой старшего сына.

«Ванюше 8 лет. Сыночек, сильно тебя любим! Ты очень крутой! Будь всегда счастливым и любимым!», - трогательно написал ведущий.

Он поделился фотографиями с домашнего праздника, на которых его семья позирует в полном составе. Родители решили порадовать именинника, украсив комнату яркими шарами. Сам Ваня стоит на самокате, его мама и папа счастливо улыбаются, а два младших брата демонстрируют детскую непринужденность.

Поздравить Решетника решил в комментариях и бывший «холостяк» Макс Михайлюк.

«Гришаня, с именинником! Пусть будет здоровеньким и радует родителей!», - написал он.

Поклонники также присоединились к поздравлениям.

«Самые искренние поздравления имениннику», «С днём рождения самого милого и прекрасного мальчика», «С Днём рождения сыночка! Крепкого здоровья и жизненного везения», «Очень красивые и счастливые. Такими и оставайтесь. Мальчишкам не хватает сестренки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что жена Решетника Кристина познакомилась с новым «холостяком» Михаилом Заливако. Об этом свидетельствует фото, размещенное в Инстаграм телеведущего.

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