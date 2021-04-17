Ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал кадры с нового выпуска проекта

Как передает Politeka.net, новыми снимками известный повар поделился на своей страничке в Instagram.

"Включаем сегодня в 19:00 вместе! Под какие вкусности Вы любите смотреть «Мастер шеф?", - поинтересовался Эктор в подписи к посту.

На опубликованных кадрах Хименес-Браво предстал в компании коллег по проекту Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского.

Украинцы были восхищены своими любимцами, а некоторое поделились с Эктором своим предпочтениями при просмотре шоу.

"Невозможно смотреть Мастершеф и ничего не есть. Начинаю с полезного, а потом доходит и до бутербродов с чипсами", "Вся наша семья очень ждёт субботу, готовимся заранее - всякие вкусняшки и на диван!", "Кофе со сливками, делаю пиццу, бутерброды и с чувством полного удовлетворения смотрю на Вас!", - писали в комментариях под постом судьи "Мастер шефа".

Напомним, что особняк Эктора Хименес-Браво впечатлил красотой и размерами, о там можно мечтать: "Это другой мир..."

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