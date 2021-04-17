Одна из самых знаменитых на постсоветском пространстве пара Алла Пугачева и Максим Галкин продолжают интересовать поклонников, кроме того, артисты показывают таланты своих деток Лизы и Гарри

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм знаменитый комик часто размещает видео с кадрами развлечений своих детей. В этот раз Галкин решил поделиться с поклонниками тем, как развлекается Лиза под игру Гарри на электронном пианино.

Мальчик включал музыку, а девочка танцевала изображая движениями то, что слышит. Свое видео Галкин подписал так:

"Пластические импровизации Лизы. Гарри играет на электрическом пианино, а Лиза 💃🏼, так у нас каждое выходное утро, когда нет школы 😊"

Поклонники в восторге от увиденного. Всего за час видео набрало несколько сотен комментариев и отзывов восторженных фолловеров.

"Мамина радость, папина гордость!))❤️😍", "Артистка 😍Мы ещё о ней услышим в будущем, как артистка с большой буквы", "Блин, какие же они клёвые😍😍😍😍😍😍😍, как приятно смотреть", "Боже, какое чудо эта Ваша Лиза!", "Артистичная фантазерка👏👏👏❤️", "Как интересно за ней наблюдать. Талантливая девочка. Дай Аллах ей здоровья", "Очаровательные, талантливые, воспитанные дети!!!😍 Какая умница! Восхитительно!", "👏 Ну, все. …большая сцена обеспечена 🔥", "Лиза невероятная красавица😍", — это лишь маленькая толика всех восхищенных комментариев под видео девочки.

А вот и само видео маленькой артистки:

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