Популярная певица Надя Дорофеева устроила оригинальную фотосессию с коллегой на шоу "Голос"
Как стало недавно известно, певица снова стала одной из членов жюри на шоу «Голос». Теперь звезда будет бороться теперь за победу вместе с Ильей Николаенко и Сергеем Лазановским. Коллега звезды Игорь Кириленко по этому поводу решил поделиться стильными фото, на которых вместе с Надей позировал на красном фоне.
А также ответил по поводу вопроса сотрудничества с певицей: «В этом сезоне goloskrainy_official мы с nadyadorofeeva курировали ее команду участников, подбирали репертуар и соединяли несоединимое», - подметил Игорь.
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Также он сказал, что это было для него честью: «Когда я познакомился с участниками, честно говоря, офигел от их уровня подготовки и профессионализма. Я очень рад что нам с Надей получилось воплотить большую часть наших идей и они реально классно сработали - тут есть и Дымна Сумiш, и моя любимая нойз рэп группа @clppng и много-много других классных и эклектичных моментов».
Фанаты отреагировали на пост, подметив также и удачные образы самих коллег по сцене:
«Все очень крутые; Уважуха 💪; Обожаю; Держу кулаки. И спасибо тебе; Ух ты 👍».
До этого Дорофеева опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых откровенно высмеяла мужа.
Парочка находилась в спальне, когда Надя увидела на экране телевизора своего возлюбленного в непривычном виде, на одной из его прошлых работ. Еще до свадьбы с Дорофеевой Владимир был одним из ведущих кулинарного трэвел-шоу "Еда, я люблю тебя".
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