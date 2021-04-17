Украинская актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала себя после операции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Саливанчук в соцсети.

Так, жена известного продюсера записала сторис, в которых рассказала, как прошла операция, и как она себя чувствует.

"Ну что, друзья, мне это сделали. Думали вставить два кейча, но вставили один - достаточно. Вырезали мою грыжу, я вот такая вся припухла после анестезии, но счастлива и здорова, руку уже чувствую, онемение уже пропало", - рассказала она.

А вот насчет состояния шеи Саливанчук пока не смогла ничего прокомментировать.

"С шеей еще не пойму, потому что у меня стоит этот воротничок - вы видите. Я не могу его снимать несколько дней", - поделилась она и поблагодарила всех за поддержку.

На следующей сторис жена продюсера рассказала, что все уже позади, и она этому очень рада.

"Как же круто понимать, что уже все позади. Это просто невероятно", - сказала она.

Впрочем, без казусов, по словам Саливанчук, все же не обошлось.

"Ну, конечно, у меня без приключений не обошлось. Медсестричка, ставившая катетер, не попала в вену. Вот видите, как опухла рука", - рассказала она.

Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".

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