Украинский шоумен, телеведущий и продюсер Юрий Горбунов показал, как проводит время со своим сыном в выходной день

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбунова в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущего появилось видео, на котором он показал субботние развлечения своего сына Ивана.

"Какое самое большое развлечение для ребенка в выходной день? Это маркет! Так по эскалатору мы его каждые выходные ловим", - поделился Горбунов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как маленький Иван с радостью бежит по эскалатору наверх, а Юрий стоит с тележкой различных покупок и снимает, как сын веселится.

Потом он перевел камеру на себя и подмигнул фолловерам. Следует также отметить, что Юрий добросовестно соблюдает карантинные ограничения и во время шопинга ходит в защитной маске.

Как известно, Юрий Горбунов был женат на бывшей актрисе балета Ивано-Франковского театра Людмиле, которая старше его на 10 лет. В 2011 году он стал дедушкой — дочь Ксения родила внучку Полину. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и Катя Осадчая объявили, что они официально женаты. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван - сейчас мальчику уже четыре года.

Напомним, что Горбунов дал повод для зависти, показав, как коротает вечера без Осадчей: "пусть согреет...".

Как сообщала Politeka, счастливый Горбунов похвастался началом горячей поры, выводя сеть: «деньги не пахнут...».

Также Politeka писала, что Горбунов засветил закулисье "Голоса страны", не показывающие зрителям:"грустненько от этого".