Украинская певица Тина Кароль засияла от счастья с маленькой девочкой на руках

Как передает Politeka.net, трогательное фото появилось на фан-странице артистки в Инстаграм. На снимке Тина держала малышку на руках, тесно прижав ее к себе. Певица улыбалась и закрыла глаза от удовольствия.

«Тина с племяшкой», - подписали фото авторы аккаунта.

Как известно, у Кароль есть старший брат Станислав Либерман. Именно его дочку Тина держала на руках. Сама звезда воспитывает сына.

В комментариях певице оставили массу приятных слов и отзывов.

«Как это мило», «Тинусе очень нужна доченька», «Передоз милоты», «Ей так не хватает своей девочки, дочки», «так и умереть можно от милоты», «Две конфетки», «эх... Что-то Дан плохо старается», - пишут пользователи сети.

Напомним, что в одном из интервью Тина признавалась, что хочет дочку от любимого мужчины. Она заявила, что нужно открыться этому желанию и мысли, которая постоянно к ней приходит. Артистка добавила, что готова на удочерение, если это не произойдет с любимым человеком.

Ранее мы писали, что Тина Кароль похвасталась отменной фигуркой в платье на бретельках, в котором она появилась на съемках «Голоса».

Напомним, что Тина Кароль дала украинцам повод всерьез волноваться за ее жизнь: "Кому писать, чтобы ее туда не пускали?".

Как сообщала Politeka, страдающей бессонницей Тине Кароль приходится терпеть боль на "Голосі країни": "Это кошмар".

Также Politeka писала, что Тина Кароль выдала, что будет с ее подопечными после "Голоса країни": "Я все могу".