Співачка Тіна Кароль, вже восьмий раз будучи тренером "Голосу країни", всерйоз задумалася про розвиток своєї кар'єри

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка здивувала несподіваною заявою, коментуючи те, що відбувається на проекті закулісному ведучому славі Дьоміну. Відповідні кадри опубліковані на YouTube-каналі "Голосу країни" (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Зокрема, Дьомін поцікавився у Кароль, чи може вона стати офіційним продюсером одного з учасників "Голосу", так як в даний час вона займається цим неофіційно.

"Я все можу. Мені все треба. Йдеться про майбутнє і про творення... про країну в цілому", - ствердно відповіла Тіна.

"Значить, ти вже готова бути продюсером, брати на себе відповідальність?",- уточнив тоді у неї здивований Дьомін.

"Так, мені легко. Я не боюся відповідальності", - підтвердила свої слова співачка.

Також Кароль повідомила, що вже зараз "в результаті залишається з усіма на зв'язку і допомагає їм продюсувати пісні, ставить їх на радіо" і так далі.

Відзначимо, вперше на "Голос країни" співачка прийшла в 2013 році, в якості тренера. Після дворічної перерви повернулася в шоу в 2015-му і з тих пір щорічно через її руки проходять десятки молодих (і не дуже) талантів.

Нагадаємо, в прямому ефірі чвертьфіналу 11 сезону "Голосу країни" відома українська співачка Міла Нітіч, яку називають фавориткою Алли Пугачової, змусила Кароль розплакатися, виконавши пісню "Malade" Lara Fabian.

Тіна заявила, що Нітіч гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, незважаючи на будь-яке голосування.

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