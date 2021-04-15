Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свої сміливі плани

Зірка завоювала велику популярність, завдяки шикарному голосу та ідеальній зовнішності, передає Politeka.net. Артистка може похвалитися великою фан-базою, яка пильно стежить за її творчістю й образами.

В одній з груп вирішили згадати про зухвале бажання Тіни. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах артистка позувала в кофті на блискавці, розпустивши рівне волосся.

"А ти знаєш, що я збираюся вчитися водити літак", - приголомшила планами артистка, змусивши українців похвилюватися за її життя.

Відео зібрало понад 7000 переглядів. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на слова знаменитості, адже польоти - це великий ризик для життя.

"У мене істеричний сміх😂 😭", "яка вона класна😍 😍 😍", "вона сказала що хоче вчитися водити літаки"," кому писати щоб її туди не пускали? Заради її безпеки і загальної", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль народилася 25 січня 1985 року в родині інженерів. Ще в ранньому дитинстві у неї виявили хороший слух і красивий голос. Батьки віддали дівчинку в музичну школу, де вона брала уроки гри на фортепіано, а також відвідувала уроки вокалу.

Далі, вирішивши пов'язати своє життя з музикою, Тіна успішно пройшла прослуховування і стала солісткою ансамблю Збройних сил України. Пізніше красуня брала участь в конкурсі «Нова хвиля» в Юрмалі, де завоювала спеціальний приз.

З того часу кар'єра зірки тільки зростає.

Нагадаємо, що дівчинка-копія Тіни Кароль підросла і теж вирішила "поскандалити", несподівані кадри: "Ох вже...".

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