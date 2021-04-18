Сын известного хореографа Григория Чапкиса, судьи "Танців з зірками", показал свои достижения в США

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Грэг Чапкис разместил несколько фотографий с командой, которая исполняла танец под руководством Грэга. Сын 91-летнего хореографа создал фееричный танец в стиле хип-хоп для хита Daddy Yankey "Problema".

Разместив фото с командой, которая представляла танцевальный номер, а это в основном девушки, Грэг написал:

"Работа в команде - лучшая работа Я очень благодарен за такие моменты, когда меня окружает так много удивительных единомышленников ❤️ В этом году Latin American Music Awards @latinamas было невероятно. Большое спасибо. Мы сделали это, и я буду всегда хранить эти воспоминания. До скорого".

Не так давно Грэг рассказывал о том, что волнуется о состоянии здоровья своего отца, который нынешней зимой переболел воспалением легких.

После трех госпитализаций, перенесенных менее чем за полгода, и реанимации Григорий Чапкис серьезно сдал. Судя по свежим кадрам, даже передвигаться и говорить ему было нелегко.

Сын Григория Чапкиса 42-летний хореограф проживает в США, в Сан-Франциско. Он открыл свою школу танцев Chapkis Dance, где преподает хип-хоп.

Напомним, что Влад Яма экстренно обратился к украинцам из-за состояния легендарного Чапкиса: "Давайте все вместе..."

Как сообщала Politeka, сын Григория Чапкиса взволновал сообщением об отце, показав фото: "Его здоровье..."

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