Известная украинская актриса Ольга Сумская решила прогуляться под дождем и показать поклонникам важные для нее места
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.
Ольга прошлась по улицам Киева и с теплотой в душе вспомнила свои студенческие годы.
Так, Сумская прогулялась вокруг Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и поделилась своими эмоциями с фолловерами. При этом настроение артистке не испортили даже не самые благоприятные погодные условия.
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"Решила сегодня прогуляться по родным местам. Боже, сколько здесь уже пройдено! Ярвал, университет имени Карпенко-Карого, Львовская площадь... Это просто наслаждение! Даже в дождик", - призналась Сумская.
Следует отметить, что хоть артистка и находилась на улице, и вокруг не было людей, она все же была в маске.
Также на видео можно заметить, что на Ольге минимум косметики, а дождик сделал волосы более объемными и немного "пушистыми".
Как известно, в 1987 году Ольга Сумская окончила актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
Напомним, 54-летняя Сумская полезла на пилон, показав Борисюку и дочери, на что способна: "Лопес придется подвинуться".
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