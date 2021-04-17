Главный герой шоу "Холостяк-11" Михаил Заливако за время съемок очень сдружился с ведущем проекта Григорием Решетником
Как передает Politeka.net, это стало очевидным по очередному снимку, на котором мужчины позировали в неформальной обстановке. Звезды не только часто бывают вместе в рамках проекта, но даже и одеваться стали похоже. На фото Заливако фактически скопировал стиль Решетника, примеряв такие же штаны.
«Гриш, мне кажется, что скоро твоих фоток тут будет больше чем моих», - подписал фото Заливако.
В комментариях поклонники шоу оставили массу отзывов. Также зрители продолжили шутить над тем, что Заливако уже успел перецеловать на проекте всех, кроме Гриши.
«Бриджи у тебя конечно...шик!», «Ну конечно, он же тоже звезда. Между прочим, ещё с 2000-ых годов. Был голосом 1+1, на минуточку», «Гришу уже успел поцеловать?)», «Ох, и Гриша... И тут и там его показывают», «Какие мужчинки сидят», «Правильное окружение», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Михаил Заливако засветил кольцо "на том самом пальце". Как известно, шоу «Холостяк» движется к финалу, поэтому вполне вероятно главный герой уже сделал предложение той самой.
Напомним, что фаворитки "Холостяка" Заливако дружно устроили сцены со слезами и скандалами: "Я единственная...".
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