Герой " Холостяк 11" Михайло Заливако провів кілька яскравих побачень разом з учасницями в Єгипті

Цього тижня Михайло провів насичені побачення закордоном. Причому, як відзначають користувачі Мережі, загострення пристрастей швидко зростає, поки чоловік продовжує влаштовувати дні поцілунків з учасницями. У сьомому ефірі проект покинула тільки одна учасниця.

У той же час Холостяк почав зближуватися з дівчатами у своїй манері. Наприклад, Михайло влаштував пляжну прогулянку Танею, а пізніше вони будували замок з піску. Сам чоловік в ході бесіди помітив, що йому дуже подобається безпосередність дівчини. Спілкуючись, один з одним, вони ділилися історіями з дитинства.

Після такої розмови удвох пішли купатися, а після провели час разом за пікніком, розповідаючи, як представляють майбутні відносини.

"Які враження від побачення з Танею?» - сказано в підписі під постом з фото, на яких Таня в бікіні прогулювалася з Михайлом.

"Мені Таня подобається простотою і душевністю; вона класна, але мені здається, що «хімії» там не буде; який їхав, таку зустрів!!; вона вільна і не обмежує рамками Мішу; дівчата ні про що ..цей сезон взагалі не цікавий...на жаль; вона хороша, але як подруга; він не її типаж чоловіка)))».

Також в мережі показали реакцію Міші на ненафарбованих учасниць. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі проекту.

Експеримент з демонстрацією справжньої зовнішності "Холостяк" провів у попередньому випуску. Заливако покликав на групове побачення відразу чотирьох дівчат Лізу, Джесіку, Катю і Розалі.

"Ну, супер, без косметики так здорово!",- вигукнув він, вітаючи красунь.

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