Герой шоу "Холостяк 11" бізнесмен Михайло Заливако розпрощався ще з однією з учасниць

Як передає Politeka.net, в 7 випуску проекту він разом з дівчатами відправився в сонячний Єгипет.

Михайло знайомиться з дівчатами, творить історію з кожною. Новий випуск "Холостяка" був насичений емоціями, палкими поцілунками і побаченнями на морському узбережжі.

Не обійшлося і без істерик і емоційних звернень до Михайла з боку учасниць.

Слізні відео "Холостяку" надіслали відразу три дівчини: Юлія "Зайка" Бельченко, Даша Ставнича і Аня Богдан.

Як виявилося, відверті зізнання і вплинули на їх подальшу участь у проекті.



7 ефір "Холостяка" став останнім для Юлії. Саме з нею на церемонії троянд розпрощався Михайло.

Таке рішення головного героя шоу викликало бурхливі обговорення серед українців:

"А можна проект покине Міша? Ніякої поваги до дівчат", "Нічого не шкода, навпаки, добре, що пішла. Навіщо їй такий Бабій як Міша? Взагалі Міша дуже дивний чоловік, тому Юлі тільки пощастило, буде в її житті гідна людина", "Повний ахтунг з Анею", "Юля і Олешка Тригубенко були б класною парою. Відкриті, добрі і якраз він був би для неї тією опорою в житті про яку вона так багато говорить", - писали в мережі.

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