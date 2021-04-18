Известный российский комик и телеведущий Максим Галкин показал, как сильно подросли его дети за карантин

Как передает Politeka.net, комик регулярно показывает своих детей в Инстаграм, но иногда поклонники удивляются тому, как быстро они растут. В сентябре детям Пугачевой и Галкина исполнится 8 лет. Они растут очень талантливыми и всесторонне развитыми детьми.

На свежем домашнем фото Галкин показался с взъерошенными волосами. Рядом позировали Гарри и Лиза.

«Привет», - коротко подписал фото счастливый отец.

В комментариях традиционно оставили приятные комплименты звездному семейству. Поклонники обратили внимание, что дети очень выросли за последнее время.

«Какие славные у вас детки, счастья вам с Аллой», «Самые милые, красивые. Как же приятно на вас смотреть», «Как Лиза уже выросла, выглядит взрослой», «Спасибо что подарили миру Лизочку», «Да, дети конечно похожи на Максима», «Привет! Самые красивые», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лиза Галкина пококетничала на камеру, скопировав известную блогершу. Поклонники отмечают у Лизы особый талант к актерскому мастерству, который начал проявляться еще в раннем возрасте.

Напомним, что муж Пугачевой Галкин превратился в пышногрудую брюнетку, яркие кадры: "Что Алла скажет?".

Как сообщала Politeka, Галкин показал, какой талантливой растет их с Пугачевой дочь Лиза: "Большая сцена обеспечена".

Также Politeka писала, что недетское увлечение сына Пугачевой и Галкина вызвало ажиотаж, видео уже в сети: "В таком возрасте, такое хобби...".