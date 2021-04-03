Відомий комік, чоловік Примадонни 44-річний Максим Галкін, здивував перевтіленням в пишногруду яскраву красуню

Як передає Politeka.net, на сторінці дочки Єлизавети Галкіної в Instagram, яку по всій видимості веде сам гуморист, з'явився смішний ролик - перевтілення Галкіна в пишногруду блондинку з червоною помадою на губах.

Ролик Галкін, мабуть, зняв для TikTok. Він з'явився в джинсах і футболці, підстрибнув і знову з'явився вже в образі "мадам". На дамочці була червона сорочка, бежева спідниця з фартухом на зав'язках. Губи нафарбовані червоною помадою, зачіску Галкін підняв, уклавши вгору свої власні локони. Також він начепив сережки-кліпси та окуляри.

"Признавайтеся, як вам образ? 🤣 ❤ ️ ",- поцікавився Галкін у шанувальників.

Варто сказати, що багатомільйонна армія фанатів дітей Пугачової і Галкіна як мухи на мед злетілися висловити свої емоції від відео. Багато хто підтримав артиста, оцінивши талант перевтілення, іншим навпаки образ здався надто комічним, і вони звинуватили Галкіна, що його понесло...

"Ну на кінець то, знайшов себе😊 👍", "На дзеркало дивитися супер😂 😂", "Понесло, Ну навіщо ️ ️ ⁉️ ", "Відмінний образ!🔥 🔥 🔥 ", "Красива жінка, але Максим Галкін, краще", "Смішний👏 👏 👏", "Місіс Даутфайр в молодості😁", "Оце розсмішив!", "Мужики не відбирайте у нас Одяг свій носіть, а від нашої руки геть", "Груди внизу, трохи вище треба", "Макс тобі дуже йде)",👍 😀", "Ой не треба", "Огидно", "Дурень, бідна Алла", "Уже і не дуже, всьому свій час️️", "А що Алла скаже???",- написали шанувальники.

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