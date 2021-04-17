Одна з найзнаменитіших на пострадянському просторі пара Алла Пугачова і Максим Галкін продовжують цікавити шанувальників, крім того, артисти показують таланти своїх діток Лізи і Гаррі
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram знаменитий комік часто розміщує відео з кадрами розваг своїх дітей. Цього разу Галкін вирішив поділитися з шанувальниками тим, як розважається Ліза під гру Гаррі на електронному піаніно.
Хлопчик включав музику, а дівчинка танцювала зображуючи рухами те, що чує. Своє відео Галкін підписав так:
"Пластичні імпровізації Лізи. Гаррі грає на електричному піаніно, а Ліза💃, так у нас кожен вихідний ранок, коли немає школи 😊"
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Зупинилося серце відомого актора, трагічні подробиці: "У день народження забрала швидка"
Сімейний портрет Винника з Таюне та їх крихіткою переполошив українок: "Щастя вам!"
"Холостячка" Мішина і Еллерт ошелешили українців раптовим розставанням: "Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею..."
З безсоромної Лорак в океані сповзло бікіні, фото вже в Мережі: "Смачна дівчина!"
Шанувальники в захваті від побаченого. Всього за годину відео набрало кілька сотень коментарів і відгуків захоплених фоловерів.
"Мамина радість, татова гордість!)) ❤ ️ 😍 ", "Артистка 😍ми ще про неї почуємо в майбутньому, як артистка з великої літери","Блін, які ж вони Кльові😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍, як приємно дивитися", "Боже, яке диво ця ваша Ліза!", "Артистична фантазерка👏 👏 👏❤️", "Як цікаво за нею спостерігати. Талановита дівчинка. Дай Аллах їй здоров'я", "Чарівні, талановиті, виховані діти!!!😍 Яка розумниця! Чудово!", "👏 Ну, все. ... велика сцена забезпечена 🔥", "Ліза неймовірна красуня😍", - це лише маленька дещиця всіх захоплених коментарів під відео дівчинки.
А ось і саме відео маленької артистки:
Нагадаємо, що Ані Лорак ризикнула замінити Пугачову на гуляннях з Кіркоровим і колишнім чоловіком: "дуже круто дивишся".
Як повідомляла Politeka, онук Пугачової Дені з'явився в замку разом з братом, Орбакайте і її новим чоловіком: "відзначаємо...".
Також Politeka писала, що невістка Пугачової злила кадри з їх з Галкіним замку, живуть як королі: "треба було слухати Аллу Борисівну...".