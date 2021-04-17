Одна з найзнаменитіших на пострадянському просторі пара Алла Пугачова і Максим Галкін продовжують цікавити шанувальників, крім того, артисти показують таланти своїх діток Лізи і Гаррі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram знаменитий комік часто розміщує відео з кадрами розваг своїх дітей. Цього разу Галкін вирішив поділитися з шанувальниками тим, як розважається Ліза під гру Гаррі на електронному піаніно.

Хлопчик включав музику, а дівчинка танцювала зображуючи рухами те, що чує. Своє відео Галкін підписав так:

"Пластичні імпровізації Лізи. Гаррі грає на електричному піаніно, а Ліза💃, так у нас кожен вихідний ранок, коли немає школи 😊"

Шанувальники в захваті від побаченого. Всього за годину відео набрало кілька сотень коментарів і відгуків захоплених фоловерів.

"Мамина радість, татова гордість!)) ❤ ️ 😍 ", "Артистка 😍ми ще про неї почуємо в майбутньому, як артистка з великої літери","Блін, які ж вони Кльові😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍, як приємно дивитися", "Боже, яке диво ця ваша Ліза!", "Артистична фантазерка👏 👏 👏❤️", "Як цікаво за нею спостерігати. Талановита дівчинка. Дай Аллах їй здоров'я", "Чарівні, талановиті, виховані діти!!!😍 Яка розумниця! Чудово!", "👏 Ну, все. ... велика сцена забезпечена 🔥", "Ліза неймовірна красуня😍", - це лише маленька дещиця всіх захоплених коментарів під відео дівчинки.

А ось і саме відео маленької артистки:

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