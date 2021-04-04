Російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін, похвалився новим захопленням свого сина Гаррі

Відповідне відео 44-річний гуморист розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Галкін повідомив, що його 7-річний син останнім часом почав фотографувати і у хлопчика це непогано виходить.

"У Гаррі нове захоплення - він тепер фотограф - до слова, фотки виходить хороші!",- похвалився успіхами сина гордий батько.

На кадрах можна побачити, як Гаррі з фотоапаратом в руці знімав дівчинку, яка є подругою його сестри Лізи. Вона прийшла до них в гості і позувала перед кадром.

«У гості прийшли подружки Лізи і Гаррі, наша сусідка по селі Стеша і її сестра Катя. До слова, часто запитують, чи є у наших дітей спілкування з іншими дітьми. Ось, наприклад, зі Стешею діти дружать з двох років-познайомилися і грали на дитячому майданчику у нас в селі», - повідомив Максим Галкін.

Фолловери захопилися новим захопленням Гаррі, зазначивши, що хлопчик на всі руки майстер.

"Взагалі круто!!!Молодець.Це так добре,коли в такому віці таке шикарне хобі, а потім може і професія))",

" Мої двійнята на дитячому майданчику ток всім люлей роздають 😂 а потім біжать птахів Шукати".

" Який молодець! Гарік на всі руки майстер.",

"Талановиті дітки геніальних батьків🔥",

"Взагалі круто!!!Молодець.Це так добре,коли в такому віці таке шикарне хобі, а потім може і професія))",

"Талант! 👍 🏻 Чітко працює ! 😎 ",- висловилися в мережі.

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