Российская певица и актриса Кристина Орбакайте впечатлила ярким видом рядом с именинницей Валерией

Как передает Politeka.net, 17 апреля Валерии исполнилось 53 года. Эффектную блондинку активно поздравляли в сети. Не прошла мимо дня рождения коллеги и Кристина Орбакайте. Она опубликовала снимок, вероятно, сделанный за кулисами какого-то концерта. Как известно, звезды довольно часто выступают на одной сцене, поскольку являются старожилами российского шоу-бизнеса.

На фото Кристина позировала в очень красивом леопардовом платье, которое при первом взгляде походило на халат. Подобные наряды пижамного типа сейчас в тренде. Валерия же позировала в более традиционном вечернем платье яркого красного цвета. Она выставила ножку в разрез, демонстрируя отличную физическую форму. Две блондинки померялись красотой, но поклонники вряд ли смогли ответить, кто из них краше.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте показала свою подросшую дочь Клавдию. На снимке Кристина позировала в черном вязаном свитере, который она надела поверх блузы. Рядом стояла Клавдия, которая с возрастом становится все больше похожей на отца. Фото Орбакайте приурочила к началу весенних каникул. Счастливое лицо Клавы на фото тому подтверждение.

Напомним, что 49-летняя Орбакайте, завернутая в целлофан, ошеломила громким заявлением: "Ух, умеете...".

Как сообщала Politeka, экс-муж Орбакайте оказался между жизнью и смертью, что известно: "Остаешься инвалидом...".

Также Politeka писала, что 49-летняя Орбакайте показала, как выросла внучка Пугачевой, видео: "С возрастом на Кристину похожа".