"Не всі це зрозуміють"

Співачка Крістіна Орбакайте, донька Алли Пугачової, встала на захист всіх жінок

Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позувала в дивному вбранні.

Так, роздягнену Христину обернули в жовтий целофан, а на груди поставили друк зі штрих-кодом. На відретушованому знімку вона виглядала набагато молодше своїх років, тим більше вдалий макіяж став прекрасним доповненням.

Завдяки підпису стає зрозуміло, що відбувається: "Фотопроект @isxakov «Жінка не товар і не має терміну придатності» #крістінаорбакайте #kristinaorbakaite"

Співачка процитувала на фото саму себе: "На сцені життя - грай головну роль!"

Позиція Орбакайте, яку та не побоялася висловити, знайшли відгук у багатьох. Користувачі кинулися коментувати:

"Золоті слова! Кожна жінка заслуговує щастя!"

"Шкода, що не всі це зрозуміють, в Росії 90% самих жінок так не вважають"

"Ух! Вмієте дивувати. 👍🔥"

"👏 відмінне гасло! Дійсно, жінка це діамант, гідний розкішного огранювання"

"Яка гучна заява🔥 🙌❤️"

"Чудово! Вау! 🔥👏"

"Добре сказано ❤️"

"Підтримую протест проти дискримінації жінок за віком 🙌"

Раніше ми розповідали, що Орбакайте, яка повернулася на сцену, викликала захват відозверненням відразу після концерту. Втомлена, але щаслива дочка Пугачової тримала в руках шикарний букет квітів.

"Спасибі моїм улюбленим глядачам! Ми знову разом і наші серця стукають в одному ритмі. Я щаслива!", - каже на кадрах вона.

Нагадаємо, що у Мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".

Як повідомляла Politeka, Орбакайте збентежила зовнішнім виглядом напередодні свята, як на траур: "та вже, не можуть наші зірки...".