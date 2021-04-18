В сети показали редко фото всемирно известной американской актрисы Анджелины Джоли в молодости

Как пишет Politeka.net, голливудская актриса сводит с ума всех мужчин планеты икаждый день они жаждут всё новых и новых ее снимков.

У знаменитости очень много фан-аккаунтов в соцсетях, которые распространяют фотографии своего кумира.

Так, на официальной странице всеми любимой Энджи в Инстаграм появилось архивное фото, где она позирует в молодом возрасте.

Уже тогда актриса была настоящей красоткой несмотря на округлые щечки. А озорной взгляд придавал особого очарования.

Отметим, что фотография сделана до того, как Анджелина Джоли решилась на пластическую операцию по удалению комков Биша, после которой приобрела хорошо очерченные скулы.

Снимок вызвал фурор среди ее подписчиков. Всего за час его лайкнули свыше 14 тысяч раз.

Также поклонники написали несколько комментариев.

«Королева»,

«Красотка»,

«Я люблю тебя», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, на одной из фан-страничек звезды появился кадр, на котором она позирует, лежа на диване. Анджелина была в соблазнительном черном платье, которое немного задралось, оголив ножку. Особое внимание привлекла сильно короткая стрижка актрисы. Поклонники уже и забыли, когда Джоли так смело экспериментировала с внешностью.

«Опасная», - подписали фото авторы аккаунта.

Напомним, что искусительная Анджелина Джоли в кружевном боди пошалила на кровати, нацепив наручники: "Чудо-женщина".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расслабилась на диванчике, блеснув сочными формами без белья: "Мое сердце выскакивает".