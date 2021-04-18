Известный певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом DZIDZIO, засветился со знаменитой украинкой, вызвав бурную реакцию Сети

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм DZIDZIO разместил фото на котором позирует рядом с Адой Роговцевой.

Оказалось, что знаменитая украинская актриса и кино сыграет в новом фильме DZIDZIO

«Моя любовь из новой комедии-квест «Где деньги». Королева Ада Роговцева», - подписал снимок артист.

Фото активно комментируют пользователи Сети, и не скупятся на комплименты артистам.

«Невероятные», «Какие вы красивые. Дзидзьо ты супер», «Обожаю эту актрису», - пишут в комментариях.

Отреагивала на пост и его супруга Ярослава, известная под сценическим именем Славия.

"Синергия", - написала она.

Напомним, ранее в Сети появился фрагмент фильма с Дзидзьо и Адой Роговцевой, которые снимали курьезный эпозод в постели.

Комедия "Где деньги?" поведает о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. Поместье полно тайн, одна из которых – огромное сокровище, спрятанное в особняке. За деньгами охотятся немало людей, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.

Сейчас фильм находится на стадии производства.

Напомним, что женатый DZIDZIO проболтался о своих пикантных фантазиях с участием Ротару: "Есть искра"

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