Известный певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом DZIDZIO, засветился со знаменитой украинкой, вызвав бурную реакцию Сети
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм DZIDZIO разместил фото на котором позирует рядом с Адой Роговцевой.
Оказалось, что знаменитая украинская актриса и кино сыграет в новом фильме DZIDZIO
«Моя любовь из новой комедии-квест «Где деньги». Королева Ада Роговцева», - подписал снимок артист.
Фото активно комментируют пользователи Сети, и не скупятся на комплименты артистам.
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«Невероятные», «Какие вы красивые. Дзидзьо ты супер», «Обожаю эту актрису», - пишут в комментариях.
Отреагивала на пост и его супруга Ярослава, известная под сценическим именем Славия.
"Синергия", - написала она.
Напомним, ранее в Сети появился фрагмент фильма с Дзидзьо и Адой Роговцевой, которые снимали курьезный эпозод в постели.
Комедия "Где деньги?" поведает о бедном пианисте, который попадает в дом богатой пенсионерки. Поместье полно тайн, одна из которых – огромное сокровище, спрятанное в особняке. За деньгами охотятся немало людей, а претендентам на богатство нужно пройти запутанный квест.
Сейчас фильм находится на стадии производства.
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