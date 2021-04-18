Герой шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюка решил поговорить в сети о наболевшем и признался, что не дает ему покоя

Так, у себя в Инстаграм мужчина рассказал, как его одолела депрессия и поделился рецептом борьбы с ней, передает Politeka.net

Свой жёсткий пост экс-холостяк проиллюстрировал пляжным снимком, сделанным в одиночестве.

Михайлюк сидит на берегу моря на бревне в цветастых шортах и смотрит вдаль.

Знаменитость засветил свое мускулистое загорелое тело на фоне красивейшего морского пейзажа, а вот то что он написал, было совершенно не радостным.

«Я знаю много людей, которые в настоящее время борются с этим, казалось бы, без выхода. К сожалению, эта борьба когда-то затронула и меня и мою семью. Это реально, это сложно, и если Вы не справитесь с этим, это может даже отнять у Вас жизнь», - признался Макс.

Михайлюку, по его словам, не дает покое известие о знакомой девушке, которая ушла из жизни, не пережив депрессию. Он убежден, что им достаточно было поговорить.

Также он рассказал и о своем додавленном состоянии.

«Были дни, когда я просто спал, потому что боль была невыносимой.

Это было непросто, но мне удалось это преодолеть.

Не закрывайтесь в себе, окружайте себя людьми с которыми Вам легко, займитесь собой, делайте то, что доставляет Вам удовольствие и перестаньте себя жалеть.

Желаю Вам и Вашей семье отличного настроения, здоровья и благополучия», - написал герой «Холостяка».

"Чудесные слова, спасибо😊",

"Хорошо когда есть друзья с которыми легко. А если таких нет?",

"Красиво написал", - пишут в сети.

Напомним, что Зайка из "Холостяка" слилась в страстном поцелуе с красавцем Заливако, но захотела большего: "Пришло время заняться...".

Как сообщала Politeka, "холостяк" Заливако страстным поцелуем определил фаворитку шоу, украинцы поддержали: "Лучшая девушка проекта".

Также Politeka писала, что красотка-брюнетка вогнала "Холостяка" Заливако в горячий пот, соблазняя его под столом: "Это реально жесть!".