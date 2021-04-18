Известный украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" заинтриговал кадрами преображения
Как передает Politeka.net, Ткач поразит публику очередным перевоплощением, а чтобы подогреть интерес к своей персоне, он разместил фотоснимок, сделанный в процессе гримировки.
На фото, которое шоумен обнародовал у себя в Инстаграм, он сидит в гримерке, а над его внешностью «колдуют» стилисты.
На комика, известного своей лысиной, уже надели черный парик, приклеили усы и подкрасили глаза, а также загримировали лицо.
«На кого похож?», - спросил Ткач у своих поклонников.
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Под снимок в комментариях фолловеры уже принялись строить догадки. Мнения людей были различными от турка до Фредди Меркьюри.
"Турок",
"Мозгововой",
"Сталин в молодости",
"Фредди Меркьюри",
"Джонни Депп",
"Пабло Эскобар",
"На Белибея из Великолепный век😃",
"на турецкого мужчину",
"Аль Капоне", - высказываются в сети.
Ранее мы писали, Ткач выступит в финале звездного шоу пародий «Липсинк батл». В финале проекта артист перевоплотился в кумира молодежи, 19-летнюю американскую певицу Билли Айлиш. На своей странице в Инстаграм Ткач показал фото, на котором он в ярком образе обнимает свою дочку Лизу.
Напомним, что жена Ткача из "Квартал 95" показала, в кого превратился ее звездный муж: "В прошлый раз была…"
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