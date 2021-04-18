Знаменитая американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян эмоционально поздравила с днем рождения свою сестру Кортни и показала редкие фото с именинницей
Как известно, все семейство Кардашьян-Дженнер обожает выставлять мельчайшие подробности своей жизни на обозрение публики. Поэтому, Ким никак не могла не посвятить новый пост в Инстаграм дню рождения своей старшей сестры Кортни, которой 18 апреля исполнилось 42 года. Об этом пишет Politeka.net.
«С Днем Рождения мою армянскую королеву Кортни Кардашьян! Человека, которого на этой планете я знаю дольше всех! Человека, который попробует со мной любую косметическую процедуру лол. О Корт...Второй такой нету! Ты всегда знаешь, чего хочешь в этой жизни, и никогда не будешь соответствовать идеалам других, и я так восхищаюсь этим!..Я всегда буду тебя любить! Удачного дня рождения, ты все это заслужила!», - чувственно написала Ким.
Этот пост она сопроводила подборкой их с Кортни совместных фото. Одним из самых интересных из них оказалось первое. На нем сестры позируют в халатах и без косметики, демонстрируя, как выглядят их лица в действительности.
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Кроме того, в подборке оказались снимки из детства и юности сестер, на которых они запечатлены еще до многочисленной пластики.
Поклонники бурно отреагировали на пост Ким, засыпав ее сестру поздравлениями и комплиментами.
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