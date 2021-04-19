Министерство социальной политики подготовило новый законопроект, регулирующий, сколько денег нужно выделять пенсионеру тем, кто претендует на его наследство

Об изменениях, предусмотренных законопроектом «О защите имущественных прав отдельных категорий лиц и возмещении расходов на уход за такими лицами», сообщает "Сегодня".

В действующем Семейном кодексе Украины указано, что не только родители должны содержать своих несовершеннолетних детей, но и совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Однако до сих пор многими это воспринималось скорее как моральное обязательство, а точные суммы, которые дети должны выделать родителям, мог определить только суд в случае обращения.

Однако в Минсоцполитики решили прописать в законе сумму, которую должны будут тратить дети на своих родителей, если им придется воспользоваться услугами социальных служб. Также планируется узаконить сумму, которую обязаны будут тратить на пожилых людей опекуны, заключившие с ними договор пожизненного содержания.

В пояснительной записке к законопроекту, отмечается, что дети часто игнорируют свои обязанности по обеспечению пожилых родителей и в случае, когда они частично или полностью утрачивают дееспособность и требуют ухода, они оказываются в интернатах или лечебных учреждениях, где содержатся за государственный счет.

Законопроект обязывает детей компенсировать затраты, которые несет государственный бюджет на содержание пожилых людей. В случае, если они отправляют родителей в интернат для престарелых или в другое социальное заведение (психбольницу и т. д.), они должны будут оплачивать их содержание там.

Кроме того, если законопроект примут, то придется платить и за другие виды социальных услуг, которые оказываются за бюджетный счет (например, если соцработник приносит продукты, убирает и т. д.).

Если же наследники не будут этого делать, учреждение или местная власть смогут обратиться в суд и потребовать возмещения расходов за три года.

Пока проект закона обнародован для общественного обсуждения, в парламент его направят позже.

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