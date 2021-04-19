Популярная украинская певица Наталья Могилевская получила травму и попыталась сама себя спасти

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка поделилась с поклонниками бедой, которая с ней приключилась.

«Хеллоу всем. Как думаете, что случилось?», - обратилась певица к фанам, продемонстрировав палец в стакане со льдом.

Было видно, что Могилевская пытается оказать себе первую помощь после неожиданной травмы. Она вертела пальцем и пыталась пристроить его к льдинкам. Кроме этого, она озвучила сразу три варианта развития событий, предложив поклонникам угадать.

«Прижала палец дверью.

Укусила Ая

Наказала концертный директор», - оставила три варианта ответа певица.

Правильным ответом оказался первый. Палец Могилевская повредила об дверь.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская посмеялась над информационной волной, которая поднялась после того, как ее заметили на прогулке с новым мужчиной. Певица с юмором отнеслась к слежке папарацци, отметив, что с удовольствием наблюдает за предположениями, которые озвучивают в СМИ.

«Листаю новостную ленту, комментарии и не пойму. Кто же этот мужчина, который рядом со мной? Кто это, кто?», - пошутила артистка.

Напомним, что Могилевская покрасовалась в короткой юбке и принялась учить украинцев уму-разуму: "Как же глупо...".

Как Politeka писала, что деловая Могилевская осадила украинцев, которые жалуются на нехватку денег: «Вы очень много…».

Также Politeka сообщала, что Могилевскую на фоне слухов о романе с миллионером заприметили с новым ухажером: «Чувствую себя…».