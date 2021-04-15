Популярна українська співачка Наталія Могилевська дала пораду українцям, які скаржаться на безгрошів'я

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала дуже стильний знімок і заговорила на серйозну тему.

"Де взяти гроші в локдаун? Ви дуже багато говорили про те, що основний страх, який відчуваєте - це "Наташа, де брати гроші?". Допоможу тим, що сама щиро вважаю, що в той час, як закінчуються одні професії, в цей же час відкривається величезна кількість інших вакансій. Зараз неймовірна потреба роботи фахівців в Інтернеті. Потрібні адміністратори, продавці, вчителі, дизайнери, стилісти, програмісти та інше. А ще таксі, доставка і тд», - поділилася своїми думками артистка.

За її словами, світ ніколи вже не зможе повернутися в колишні часи, тому прийшов час перепрофілюватися і вивчити нову професію.

"Навіть якщо завтра вона не стане в нагоді, то сам процес навчання розвиває вас і на шляху ви знаходите щось третє, часто зовсім не те, за чим ви йшли", - додала Могилевська, назвавши такі ситуації сюрпризами дороги.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів.

"Така класна", «Наталя, дуже красиве фото і ви», "яскрава", "Вау, Вау. Наталі ви чарівна", "ти така вся крута", "як завжди прекрасна і неперевершена", "класно", "Просто бомба. Ви такі красиві", - пишуть користувачі Мережі.

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