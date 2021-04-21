Актриса и певица Дженнифер Лопес в любом образе вызывает восторг у публики
Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, засветив "кусочек" своей работы. Как известно, она сейчас находится в Доминиканской республике на съемках фильма "Брак по залету", расставшись со своим возлюбленных, бейсболистом Алексом Родригесом.
Лопес подловили сидящей на ступеньках трейлера с чашечкой кофе, на которой была нарисована большая буква "J". Актриса, видимо, решила сделать перерыв.
"Беседа за кофе🤍☕️#ShotgunWedding", - подписала она кадры.
Дженнифер позировала в белой рубашке, завязанной на талии, и светлых джинсах с дырками на коленях. Ее волосы были распущены и украшены нежным цветком. Судя по мимике и жестикуляции, Лопес в тот момент действительно что-то эмоционально рассказывала.
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Публика оценила пост звезды в комментариях:
"Ваша улыбка сделала мой день🥺🤍"
"она икона, она легенда, и она момент😌😩"
"ты потрясающая моя королева 😍"
"самая красивая женщина на земле 🤍 одержима этими фотографиями 🧚♂️ надеюсь, у тебя все в порядке"
"Ты выглядишь такой счастливой и красиво светящейся ❤️"
"Я так тебя люблю! Поздравляем со 150 миллионов подписчиков! Вы достойны мира, мы очень гордимся вами. ♥ ️🎉"
Ранее мы рассказывали, что Лопес взбудоражила кадрами на пляже. Знаменитость в белом купальнике показала, как загорает, без стеснения похваставшись безупречными формами.
"Пляжный день", - подписала она кадры, получив в ответ уйму приятных слов в комментариях.
Напомним, что эффектная Дженнифер Лопес сжала бюст ремнями, доведя до экстаза: "25-летние позавидуют".
Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".