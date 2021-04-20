Известная украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина рассказала, чем отличаются съемки в Европе от съемок в Украине

Как передает Politeka.net, сейчас Мишина находится за границей, где снимается в европейском кино. Актриса уже рассказывала, что первый раз снималась без дополнительного света на съемках, что ее очень удивило. Режиссер рассказал ей, что не любит дополнительный свет, предпочитая уделять время актерам, а не приборам.

«А самое весомое то, что оказывается можно создавать красивую картинку и без света», - добавила Мишина.

Она призналась, что на съемках в Европе ей приходится меньше краситься.

«Весь мир, в том числе и киношный постепенно идет к естественности и натуральности природных данных. И вчера, надевая купальник, зная, что меня увидит вся Европа, я хоть и подумала о том, что за спиной зима и любимые булки, но обнаружила нирвану своего Я и благодарность Создателю!», - заявила Ксения.

Пост Мишиной наделал шуму в сети. В комментариях поклонники стали убеждать актрису, что у нее идеальная фигура.

«Ксюша красотка наша», «Ксения, какие булки о чем вы?) Фигура то, что нужно», «Ксения, откуда у вас, такой молодой столько глубинной мудрости?», «Вот это красотка», «ягодка малинка», «Ксю! Ну Вы ведь шикарны. Не наговаривайте на себя никогда», - пишут люди.

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