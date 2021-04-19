Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", розповіла подробиці зі зйомок нового фільму, які проходять в Хорватії

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в мікроблозі в Instagram, поділившись своїми враженнями від роботи далеко від дому й коханого Олександра Еллерта, що залишився на батьківщині.

За словами Ксенії, найголовніші труднощі виникли через мовний бар'єр.

"Я не уявляла, що одного разу можуть відкритися для мене подібні можливості: грати іншою мовою, вивчати поведінку і ментальність іншого народу в творчому діапазоні, взаємодіяти і творити. Спочатку, отримавши таку пропозицію, я насилу вірила в те, що мені вдасться за короткий термін впоратися з абсолютно незнайомою мовою. Я пропонувала різні варіанти: переклад на англійську, переозвучка, категоричне рішення моєї героїні говорити українською (мовляв, нехай інші вчать)... але переконати мені нікого не вдалося, тому я просто відпустила ситуацію і довірилася світу", - поділилася зірка, додавши, що спілкується з іншими англійською і вже, здається, почала розуміти хорватську мову.

Крім того Мішина розповіла, що зйомки проходять у "скромному, затишному і європейському" місті Осієк. І ось тут її чекала ще одна складність.

"Холодно! Ви вже в курсі, що не терплю холод, який не дозволяє мені повною мірою насолоджуватися, але все ж цінність такого досвіду для мене неймовірна!", - зізналася актриса.

Ксенія додала, що фільм, в якому вона знімається, заснований на реальних подіях - про торгівлю малолітніми дівчатками, і скоро зйомки перемістяться до Києва.



"Це мій другий досвід зйомок у Європі і, сподіваюся, не останній. Не знаю кращого творчого прогресу, крім як поміщати себе здавалося б в незнайомі і некомфортні умови!", - підсумувала вона.

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