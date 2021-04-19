Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", рассказала подробности со съемок нового фильма, которые проходят в Хорватии

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в микроблоге в Инстаграм, поделившись своими впечатлениями от работы вдали от дома и возлюбленного Александра Эллерта, оставшегося на родине.

По словам Ксении, самой главной трудностью был языковой барьер.

"Я не представляла, что однажды могут открыться для меня подобные возможности: играть на другом языке, изучать поведение и ментальность другого народа в творческом диапазоне, взаимодействовать и творить. Изначально, получив такое предложение, я с трудом верила в то, что мне удасться за короткий срок справиться с абсолютно незнакомым языком. Я предлагала различные варианты: перевод на английский, переозвучка, категоричное решение моей героини говорить на украинском (мол, пусть другие учат)... но переубедить мне никого не удалось, поэтому я просто отпустила ситуацию и доверилась миру", - поделилась звезда, добавив, что общается с другими на английском и уже, кажется, начала понимать хорватский язык.

Кроме того Мишина рассказала, что съемки проходят в "скромном, уютном и европейском" городе Осиек. И вот тут ее ждала еще одна трудность.

"Холодно! Вы уже в курсе, что не терплю холод, который не позволяет мне достаточно наслаждаться, но все же ценность такого опыта для меня невероятна!", - призналась актриса.

Ксения добавила, что фильм, в котором она снимается, основан на реальных событиях - про торговлю малолетними девочками, и скоро съемки переместятся в Киев.



"Это мой второй опыт съёмок в Европе и, надеюсь, не последний. Не знаю лучшего творческого прогресса, кроме как помещать себя казалось бы в незнакомые и некомфортные условия!", - подытожила она.

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