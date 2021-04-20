19-летний победитель "Голоса страны" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин, мама которого в тяжелом состоянии из-за коронавируса, снова обратился к украинцам за помощью

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-страницу Романа Сасанчина.

Отметим, в марте мама певца попала в реанимацию, и Сасанчин обратился к украинцам за помощью, поскольку не хватало денег на дорогостоящие препараты. На лечение женщине сбрасывались буквально всей страной.

Затем коронавирус обнаружили и у самого Романа, он оказался в больнице под капельницей. Однако парень уже выздоровел. В середине апреля парень сообщил, что его мама все еще в тяжелом состоянии, хотя наметилась положительная динамика.

В новой сторис Сасанчин снова обратился за помощью, но в этот раз не для своей семьи. Он сделал репост сообщения о сборе денег на лечение 12-летнемя Ярославу Морозу, который борется с онкологическим заболеванием.

"Кофе ценою в жизнь", - говорится в сообщении.

История болезни мальчика началась еще в 2019 году. Началось все с недомогания, температуры, слабости. Обследование выявило у ребенка рак крови. Сейчас ему нужна пересадка костного мозга.

Напомним, что госпитализация победителя "Голосу країни" Сасанчина вслед за мамой, что с ним сейчас: "Две части сердца...".

Как сообщала Politeka, большая беда у победителя "Голосу країни" Сасанчина, что сейчас с его мамой: "К сожалению...".

Также Politeka писала, что на победителя "Голосу країни", маму которого украинцы спасали всем миром, набросились из-за фото с девушкой: "Молчишь и лыбу давишь".