Известная украинская актриса Ольга Сумская появилась в компании телеведущей, жены путешественника Дмитрия Комарова, Александры Кучеренко

Ольга Сумская сейчас снимается не только в разных сериалах и фильмах, но и в шоу, передает Politeka.net. В этот раз звезда приняла участие в съемках рубрики программы "Утро в большом городе", которую ведет Александра Кучеренко.

Соответствующее фото жена путешественника опубликовала в своем стори в Инстаграм. В кадре обе звезды предстали в серых пальто, они обнимались и улыбались в камеру.

"Соскучились по 33 за 3", - поинтересовалась телеведущая.

Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис это сделать невозможно.

Отметим, в рубрике "33 на 3" телеведущая задает 33 острых вопроса известным людям, на которые герои должны ответить всего за три минуты. По словам Кучеренко, в рубрике можно увидеть звезд такими, какие они есть на самом деле, ведь ответы получаются искренними и даже неожиданными, а иногда за три минуты о госте удается узнать больше, чем за интервью.

Напомним, Александра Кучеренко - не только телеведущая, но также модель. В 2016 году звезда заработала титул "Мисс Украина".

В 2017 году красотка стала участницей проекта "Танці з зірками", где выступала в паре со своим будущем мужем - Дмитрием Комаровым.

Примечательно, что оба стали встречаться еще до проекта, но долго скрывали этот факт.

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