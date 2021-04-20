Популярная украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала похвасталась отменной физической формой

Как передает Politeka.net, летом 2020 года Джамала родила второго сына, которого назвали Селим-Гирай. Кроме этого, у звезды есть еще старший сын 2018 года рождения. Несмотря на столь короткий промежуток между родами певица уже смогла привести себя в форму.

Она похвасталась кадрами со спортзала, продемонстрировав плоский живот и подкачанные ножки. Лицо певицы было красным от перенапряжения.

«Я и спорт. Статус: всё сложно. Занимаюсь ли я спортом? Практически нет. Почему? Всё просто: нет времени/устала/хочу спать/заболела. Кто-то скажет, что это все отмазки, если видишь цель и хочешь... и всё в таком духе. Но со спортом у меня не складывалось именно по этим причинам, правда. И хоть желание было велико, занималась время от времени, когда ездила на отдых или всё же находила окно в графике», - отметила Джамала.

Она добавила, что на данный момент придерживается правильного питания, что помогает ей держать себя в форме.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Любим и поддерживаем во всем», «Ножки уххх», «Ой, Вы же прекрасны! Выглядите просто обворожительно!», «Как идут косички», «Животик супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Джамала превратилась в дерзкую блондинку, ошарашив соблазнительным образом в чулках: "На десять лет моложе".

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

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