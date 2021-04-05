Відома українська співачка Джамала здивувала шанувальників світлим волоссям і несподівано розкутим образом

Зірка поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net. У ньому Джамала вирішила показати, яке перетворення їй довелося одного разу пережити заради зйомок.

На фото співачка постала в образі, в якому її дуже складно впізнати. Замість розкішного темного волосся на плечі Джамали спадають блондинисті локони. Вона приміряла кілька різних нарядів, проте кожен з них виглядає дуже жіночно і спокусливо.

Так, на кількох фото зірка напівлежить в кріслі в білому жакеті, панчохах і ботфортах. Такий зухвалий образ абсолютно не звичний для традиційного іміджу Джамали.

"Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара», - написала знаменитість.

Її шанувальники тут же почали коментувати знімки.

"У цьому образі ви дуже схожі на Емі Уайнхаус" «" я спочатку не впізнала звичайно красиво несподівано але прошу Джамала прошу не роздягатися", " спочатку подумала, що зламали аккаунт!", "Білий дуже до лиця" « "шикарні образи«,» на десять років молодше, клас«," взагалі не впізнала відразу!",- пишуть люди.

Раніше Джамала перевтілилася в свою культову колегу Шер для шоу "Ліпсінк баттл".

Співачка виступала в блискучих брюках кльош і блискучою блузі з червоним серцем на ліфі, під якою виднілася водолазка у велику сіточку.

Нагадавши, Саніна з The Hardkiss без ліфчика розпалила макареною, Джамала туди ж:"настрій дуріти".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss влаштувала " розбірки "з Джамалою після програшу:"я покажу, хто тут Головна".

Також Politeka писала, що скромниця Джамала приголомшила появою без ліфчика, є важливий привід: "мої найкращі...".