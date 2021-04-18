Популярна українська співачка Джамала показала, в якому образі вона подобається самій собі
Виконавиця вирішила трохи відпочити від холодної української весни, і вирушила в сонячний Єгипет. Відповідними кадрами з курорту вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
На знімках Джамала позує на тлі пальм, блакитного неба і білих будиночків в жаркій країні. Тепла погода дозволяє їй одягнутися набагато легше, ніж на батьківщині. Так, для прогулянки співачка вибрала стильний костюм пісочного кольору. Він складається з короткого топа і довгої спідниці з глибоким вирізом. Свій образ Джамала доповнила босоніжками.
Волосся співачки заплетене в безліч маленьких кісок, роблячи її загальний вигляд ще більш "південним". Сама Джамала зізналася, що любить себе в літніх образах.
"Я люблю себе в літі. Дякую за ці ...!", - підписала кадри зірка.
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Її шанувальники тут же відреагували на знімки. У коментарях деякі відзначили, що співачка помітно схудла.
«Амазонка. Прикольна, красива!", "Добре відпочити", "Бомбита!", "Схожа на актрису Галь Гадот", "Наша найкрасивіша і шикарна, дуже схудли", "худенька!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Джамала показала фото, на якому позує в елегантній вечірній сукні яскраво-рожевого кольору. Обтягуючий наряд з глибоким вирізом і прикрасою у вигляді квітки вигідно підкреслює природну красу артистки.
Нагадаємо, Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".
Як повідомляла Politeka, Джамала дала спеку в блискітках і великій сіточці, вразивши заводними рухами: "бачила таке тільки в...".
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss влаштувала "розбірки" з Джамалою після програшу: "я покажу, хто тут головна".