Популярна українська співачка Джамала показала, в якому образі вона подобається самій собі

Виконавиця вирішила трохи відпочити від холодної української весни, і вирушила в сонячний Єгипет. Відповідними кадрами з курорту вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На знімках Джамала позує на тлі пальм, блакитного неба і білих будиночків в жаркій країні. Тепла погода дозволяє їй одягнутися набагато легше, ніж на батьківщині. Так, для прогулянки співачка вибрала стильний костюм пісочного кольору. Він складається з короткого топа і довгої спідниці з глибоким вирізом. Свій образ Джамала доповнила босоніжками.

Волосся співачки заплетене в безліч маленьких кісок, роблячи її загальний вигляд ще більш "південним". Сама Джамала зізналася, що любить себе в літніх образах.

"Я люблю себе в літі. Дякую за ці ...!", - підписала кадри зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на знімки. У коментарях деякі відзначили, що співачка помітно схудла.

«Амазонка. Прикольна, красива!", "Добре відпочити", "Бомбита!", "Схожа на актрису Галь Гадот", "Наша найкрасивіша і шикарна, дуже схудли", "худенька!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Джамала показала фото, на якому позує в елегантній вечірній сукні яскраво-рожевого кольору. Обтягуючий наряд з глибоким вирізом і прикрасою у вигляді квітки вигідно підкреслює природну красу артистки.

Нагадаємо, Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".

Як повідомляла Politeka, Джамала дала спеку в блискітках і великій сіточці, вразивши заводними рухами: "бачила таке тільки в...".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss влаштувала "розбірки" з Джамалою після програшу: "я покажу, хто тут головна".