Відома українська співачка Джмала показала себе на Червоному морі в Єгипті

Як пише Politeka.net, Джамала давно побудувала кар'єру успішної співачки в Україні. Дівчина навіть стала тріумфатором на" Євробаченні", де виконала пісню 1944. Зараз красуня вирушила на відпочинок до Єгипту, звідки публікує фотографії в Instagram.

На фото красуня позувала в сукні з вирізом, а образ доповнила афрокосичками. Дівчина на кількох фото показала себе, а на останньому ролику стояла біля дерева, тримаючи в руках окуляри.

"Я люблю себе в літі

Дякую за ці ...!",- написала зірка під публікацією.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Амазонка, прикольна, красива"," хороші фотографії :) ви красиві"," гарного відпочинку"," навіщо стільки багато однакових фотографій"," Вах, ну, богиня", " Джа, тобі йдуть довге волосся. Рости до такої довжини. Клас", " схожа на актрису Галь Гадот ( грала роль Диво-жінки )".

Ми писали, що популярна українська співачка і переможниця "Євробачення" Джамала підкорила шанувальників жіночним виглядом в розкішній рожевій сукні.

Співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона розповіла про свої улюблені фільми і серіали з недавно переглянутих. Однак, незважаючи на таку тему посту, проілюструвати його співачка вирішила своїм фото.

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