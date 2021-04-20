Знаменитая украинская певица Нина Матвиенко призналась, что ненавидела своих родителей и боялась отца

Звезда поделилась откровениями в программе «Кондратюк у понеділок», пишет Politeka.net. 73-летняя народная артистка Украины неожиданно для многих поклонников заговорила о непростых отношениях с родителями.

Так, по признанию Матвиенко, она не любила ни маму, ни папу. Причина для такого отношения оказалась довольно необычной: родители певицы занимались забоем скота.

«Я их ненавидела изо всех сил в детстве. Считала, что это страшные люди, потому что они режут телят, едят это все. Я сопротивлялись, а потом тоже ела, оно где-то в супе валялось. Приходилось, потому хочешь есть», - рассказала звезда.

Она также отдельно отметила, что очень боялась своего отца. По ее словам, он заставлял их помогать ему в своей работе.

«Я убегала, пряталась на кладбище, на дереве сидела. С могилами там разговаривала, говорила: «Чего они такие?!». Я знаю, я не была как все», - призналась Матвиенко.

По словам певицы, пение буквально помогло ей выжить и обрести счастье. Ведь благодаря своей мечтательности и любви к творчеству звезда смогла выбраться из окружающего ее ужаса.

Впрочем, не все украинцы поняли аргументацию Матвиенко. Люди в соцсетях отмечают, что то, что она описывает, выглядит как типичные будни сельской семьи.

«Я думаю боялась папу не просто так, а наверное, бил. Раньше ведь другого наказания и не было», «В селе так все едят мясо, слава Богу что было что есть, а ненавидела наверное за другое», «Ох… какое доброе сердце…правильно лучше есть не мясо, а печенье», «Как можно ненавидеть родителей. А ее дети тоже ее ненавидят? Бред какой то, начался старческий маразм», - пишут люди.

Напомним, Нина Матвиенко откровенно рассказала о расставании с мужем.

Как сообщала Politeka, Нина Матвиенко пожаловалась на совместную жизнь с семьей дочери и Мирзояна.

Также Politeka писала, что маленькая дочь-красотка Мирзояна вызвала фурор, Тоня Матвиенко может гордиться.