Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна решилась на откровения во время постшоу «Холостяка» «Как выйти замуж»

Как передает Politeka.net, с самого начала проекта Анну представляли как женщину, сумевшую покорить Андрея Богдана. 28-летняя Анна пробыла в браке с Богданом около года, но развелась с ним по собственному желанию.

По словам Анны, сразу Богдан ей не понравился. Они познакомились в заведении, где политик сразу же сделал ей предложение руки и сердца.

«Стоит на одном колене с цветами и предлагает выйти замуж. Но никто это в серьез не воспринял», - призналась девушка.

Затем их общение продолжилось, но с восторгом Анна к нему не отнеслась, поскольку не увидела в нем интересного мужчину.

«Два раза мы увиделись. Затем мы не общались, мне как-то не интересно было. И внешне не понравился, и в общении как-то не понравился», - призналась девушка, добавив, что позже Богдан обратился к ней за помощью с просьбой помочь подобрать ему гардероб.

После этого отношения стали бурно развиваться, а уже через несколько месяцев пара поженилась. Анна признается, что позже у них появились общие интересы, поэтому время проводить вместе стало интересно.

Напомним, что ЧП на "Холостяке", экс-жену Андрея Богдана срочно изолировали от Заливако: "Ничего не предвещало...".

Как сообщала Politeka, звезды «Холостячки» Эллерт и Рыбак высмеяли экс-жену Богдана: «Выросла из штанишек…».

Также Politeka писала, что эффектная экс-жена Андрея Богдана добилась своего на шоу "Холостяк" с Заливако: "Сразу было видно...".