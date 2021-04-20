Бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна решилась на откровения во время постшоу «Холостяка» «Как выйти замуж»
Как передает Politeka.net, с самого начала проекта Анну представляли как женщину, сумевшую покорить Андрея Богдана. 28-летняя Анна пробыла в браке с Богданом около года, но развелась с ним по собственному желанию.
По словам Анны, сразу Богдан ей не понравился. Они познакомились в заведении, где политик сразу же сделал ей предложение руки и сердца.
«Стоит на одном колене с цветами и предлагает выйти замуж. Но никто это в серьез не воспринял», - призналась девушка.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Никитюк показала своего "мужика", без которого жить не может, кадры из спальни: "Здравствуй..."
"Холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст..."
Полякова резко ответила украинцам, высмеявшим ее лицо после ботокса: "Не всем быть богинями..."
Холодные дожди сменит солнце и тепло, будет выше +20 градусов: названа переломная дата
Затем их общение продолжилось, но с восторгом Анна к нему не отнеслась, поскольку не увидела в нем интересного мужчину.
«Два раза мы увиделись. Затем мы не общались, мне как-то не интересно было. И внешне не понравился, и в общении как-то не понравился», - призналась девушка, добавив, что позже Богдан обратился к ней за помощью с просьбой помочь подобрать ему гардероб.
После этого отношения стали бурно развиваться, а уже через несколько месяцев пара поженилась. Анна признается, что позже у них появились общие интересы, поэтому время проводить вместе стало интересно.
Напомним, что ЧП на "Холостяке", экс-жену Андрея Богдана срочно изолировали от Заливако: "Ничего не предвещало...".
Как сообщала Politeka, звезды «Холостячки» Эллерт и Рыбак высмеяли экс-жену Богдана: «Выросла из штанишек…».
Также Politeka писала, что эффектная экс-жена Андрея Богдана добилась своего на шоу "Холостяк" с Заливако: "Сразу было видно...".